Dunningen Richtig entschlacken

In diesem Seminar erhalten die Teilnehmer Informationen über anatomische Grundlagen des Verdauungstraktes, zur Funktion des Stoffwechsels, zu Folgen des gestörten Stoffwechsels und zur Bedeutung der Entgiftungsorgane. Mittels der Antlitzanalyse sind einzelne Regionen im Gesicht zu erkennen, die einen bestimmten Bezug zum jeweiligen Organ haben. Dabei kristallisiert sich die Prävention, Entgiftung und Entschlackung heraus und die Teilnehmer erhalten wertvolle Tipps im Ernährungsbereich. Mit alltäglichen Zutaten stellen die Teilnehmer eigene Hausmittel zur Reinigung und Vitalisieren des Körpers her. Ernährungsberaterin Diana Wille leitet das Seminar. Termine sind Mittwoch, 8. März, und Mittwoch, 15. März, von 19 bis 22 Uhr in der Villa der Eschachschule. Die Gebühr beträgt 25 Euro plus fünf Euro Materialkosten und sechs Euro für Entgiftungsmappe. Die Teilnehmer sollten zwei verschließbare Gläser und einen Handspiegel mitbringen.

Weitere Informationen: Anmeldungen nimmt Rosemarie Hils unter Telefon 07403/9 11 03 oder per Fax 07403/9 11 05 entgegen. www.dunninger-forum.de