Dunningen Rentner müssen vor Schimmel flüchten

"Das Einatmen dieser Schimmelsporen ist wirklich schlecht, bei mir sowieso", bedauert Hornberger, der 24 Stunden am Tag auf Sauerstoffzufuhr angewiesen ist. Seit Wochen halten sich er und seine Frau nun vorwiegend auf der Terrasse auf.

Eine Fachfirma bestätigte schließlich, dass ein Abflussrohr in der Wand defekt ist. "Der Schaden besteht wohl schon lange, wurde eben nur nicht bemerkt", sagt Werner Hornberger, der zusätzlich zu den Sorgen um die Wohnung derzeit auch regelmäßig zur Chemotherapie und zur Einstellung seines Sauerstoffgeräts muss. Langsam drängt nun die Zeit. Nächste Woche soll die Einbauküche rausgerissen werden, dann wird der Putz in der Wohnung abgeschlagen –­und die Hornbergers wissen immer noch nicht wohin. Sie wollen nach der Sanierung wieder in die Wohnung zurück, die sie erst im Oktober 2016 bezogen haben, und brauchen nun für rund zwei Monate übergangsweise eine Unterkunft.

"Am besten wäre wohl eine Ferienwohnung, aber bis jetzt war überall, wo wir angefragt haben, belegt", bedauert Hornberger.

Eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung sei ebenfalls nicht zu bekommen. Auch ein Hotel in der Nähe haben sie schon in Erwägung gezogen, doch ohne Küche könnten sie sich selbst nichts zu essen machen. "Jeden Tag zum Frühstück, Mittag- und Abendessen irgendwo hingehen oder etwas holen, das kann ich mir mit meiner kleinen Rente nicht leisten", sagt der 63-Jährige, der seit sechs Jahren Frührentner ist. Das Arbeitsamt habe bescheinigt, die Kosten für die Unterkunft zu übernehmen.

Die Hornbergers hoffen nun, dass sich rechtzeitig eine Lösung auftut, sie ausziehen und dann nach zwei Monaten in die Wohnung zurückkehren können. Dann kann das Leben in Ruhe weitergehen – es ist ohnehin schon schwer genug.

Weitere Informationen: Wer einen Tipp für die Hornbergers hat, kann unter der Handynummer 0176/ 95 65 94 80 Kontakt zu ihnen aufnehmen.