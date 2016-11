Dunningen Räte geben Neubau grünes Licht

Im Erdgeschoss gibt es ein raumhoch verglastes Foyer, die Mensa mit Küche, Spülküche, Essensausgabe sowie Neben- und Personalräume. Die Mensa erhält eine teilüberdachte Terrasse. So können die Kinder im Sommer draußen essen.

Der Zugang zu den zwei Obergeschossen darüber erfolgt vom Foyer aus über eine Treppenanlage, auch einen Aufzug gibt es. In den Obergeschossen sind die Unterrichtsräume untergebracht. Geplant sind pro Etage vier Klassenzimmer, ein Lernatelier mit zwei Räumen für Coaching, vier Gruppenräumen sowie im ersten Stock ein Sanitärbereich für die Lehrer. Im zweiten Obergeschoss befindet sich zusätzlich ein Lehrerzimmer. Erschlossen werden die Räume über einen breiten Flur in der Mitte, wo unter anderem Garderoben vorgesehen sind.

Im Untergeschoss waren laut Verwaltung ursprünglich großzügige Lagerräume für Gemeindearchiv und Heimatmuseum vorgesehen. Da der Handarbeitsraum im Ostbau nicht mehr genutzt werden kann, wird jetzt der erforderliche Raum im Untergeschoss des Erweiterungsbaus untergebracht. Die Belichtung erfolgt über einen Lichtgraben. Außerdem befinden sich dort die die Technikräume. Für die Gemeinderegistratur und für Lagerräume für das Museum verbleiben noch knapp 130 Quadratmeter.

Eine mögliche spätere Aufstockung auf den Erweiterungsbau ist möglich. Er würde bis zu 300 Quadratmeter Nutzfläche zusätzlich bringen. Den Neubau so zu erreichten, dass er ein weiteres Geschoss tragen kann, schlägt mit Kosten von circa 26 000 Euro zu Buche.

Laut Berechnung liegen die Gesamtkosten nach jetzigem Planungsstand bei knapp 6,1 Millionen Euro. Die Schätzung vom November 2015 lang rund eine Million Euro darunter. Die höheren Kosten begründen sich unter anderem durch die Verlegung des Handarbeitsraums und die großzügigere Gestaltung der WC-Bereiche. Durch die Anpassung der Technik- und Tragwerksplanung sowie die größere Raumhöhe von Mensa und Foyer ergebe sich zudem ein größeres Gebäudevolumen.

Gremium befürwortet mögliche Aufstockung

Kämmereileiter Raphael Eith erläuterte den Gemeinderäten die Finanzierung des Neubaus. So erhält Dunningen Zuschüsse in Höhe von knapp zwei Millionen Euro. Im Haushaltsplan 2016 sind bereits 2,4 Millionen Euro eingestellt worden, sie werden als Haushaltsreste in das Jahr 2017 übertragen. Im kommenden Etat findet sich eine weitere Million, 2018 sind zudem gut 2,6 Millionen Euro vorgesehen. Aus der allgemeinen Rücklage können nächstes Jahr weitere 900 000 Euro entnommen werden. Laut Eith dürfte Dunningen 2018 allerdings nicht um eine Kreditaufnahme herumkommen.

Die Verlegung des Handarbeitsraums in den Neubau wurde im Rat kontrovers diskutiert. Zum einen wurde der Verlust von wichtiger Lagerfläche moniert und auf die hohen Kosten hingewiesen. Zum anderen wurden die optimalen Raum- und Lichtverhältnisse des neuen Handarbeitsraumes betont, was die anwesende Rektorin Katharina Hirt untermauerte.

Weiterer Diskussionspunkt war laut Mitteilung eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus. Ob dies möglich ist, soll nochmals näher untersucht werden.

Nach eingehender Diskussion stimmte der Gemeinderat bei zwölf zu sechs Stimmen der finalen Planung und der Kostenberechnung zu. Die Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgt in zwei Blöcken bis Ende Januar sowie im Sommer 2017. Such den 26 000 Euro an Mehrkosten, um eine spätere Aufstockung zu ermöglichen, stimmten die Räte zu.