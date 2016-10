Dunningen Quirlig, gravitätisch – virtuos

Dunningen. In seiner Begrüßung hob der Vorsitzende der Kreisvereinigung Rottweil, Thomas Hug, dieses Alleinstellungsmerkmal hervor, dass seit mehr als 30 Jahren Dirigenten und Leistungsträger der Kreisvereinigung im "DirO" zusammen musizieren. Nicht allein, dass diese engagierten Dirigenten selbst Orchester leiteten oder Schüler unterrichteten, sie zeigten in ihren Konzerten auch als echte Vorbilder "was sie selber drauf haben".

Die Idee zur Gründung eines Dirigentenorchesters hatte Renate Riedlinger. Sie wurde mit vielen anderen Orchestermitgliedern im feierlichen Rahmen des Konzerts geehrt.

Das Dirigat in diesem Jubiläumskonzert übernahmen abwechselnd Bezirksdirigentin Sandra Keller und der stellvertretende Kreisdirigent Uwe Rapp.