Dunningen Projekt "Tagespflege" stößt auf großes Interesse

Das noch in den Anfängen steckende Vorhaben wurde bereits an die Gemeinde und den Gemeinderat herangetragen, der darüber in der September-Sitzung beraten will. Erforderliche Räumlichkeiten in der Ortsmitte von Locherhof wären vorhanden. Mit den Besitzern wurde allerdings noch nicht gesprochen. Für dieses Thema hatte der Verein, dem Bürgermeister Franz Moser den Dank der bürgerlichen Gemeinde aussprach, mit Natascha Schneider vom Pflegestützpunkt Rottweil eine Expertin eingeladen.

Schneider erläuterte im Detail die Änderungen des neuen Pflegestärkungsgesetzes II. Aus bisher drei Pflegestufen seien fünf Pflegegrade geworden. Die Grundlagen für die Einstufung hätten sich grundlegend verändert, auch das Pflegegeld sei deutlich erhöht worden. Künftig werde nicht mehr der Zeitaufwand in Minuten gemessen, sondern beurteilt, wie selbstständig der Versicherte bei der Bewältigung seines Alltags noch sei. Für die Ermittlung der Pflegebedürftigkeit seien sechs statt bisher drei Module (Lebensbereiche) maßgebend. Niemand dürfe dadurch in einen niedrigeren Pflegegrad zurückgestuft werden und weniger Leistungen bekommen als vorher, versicherte die Referentin. Neu sei der Pflegegrad 1. Diesen könnten Menschen erhalten, die bisher keine Pflegestufe hatten, weil die Art und Weise der Einstufung nicht ausgereicht habe. Der Pflegegrad 1 sei vor allem dann interessant, wenn Pflegehilfsmittel benötigt würden und im Bad behindertengerechte Einrichtungen hergestellt werden müssten, unterstrich Schneider. Sie verwies hierzu auf eine neue Dienstleistung des Landkreises mit der Beratungsstelle "Alter und Technik" im Landratsamt. Dort bekämen Interessierte kostenfreie Auskünfte zu behindertengerechtem Wohnen sowie weitere vielfältige Angebote, erläuterte die Expertin.

Claudia Benner von der Sozialstation Dunningen verdeutlichte ergänzend, wie wichtig eine Patientenverfügung ist. Bei der Ausfertigung einer solchen Verfügung griffen der Pflegestützpunkt und die Diakonische Fördergemeinschaft Eschbronn gerne unter die Arme, versicherte Benner. Die Neuwahlen unter der Leitung von Bürgermeister Franz Moser brachten keine Veränderungen. Vorsitzender bleibt Siegfried Kammerer, Kassierer Erwin Ebert sowie die Beisitzer Sabine Grenz, Annette Flaig und Günther Jäckle wurden einstimmig im Amt bestätigt.