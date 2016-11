Dunningen. Das Projekt "Traumreise Berufswelt" vom 31. Oktober bis 4. November führte Schüler der sechsten Klasse der Eschachschule Dunningen auch ins Seniorenzentrum nach Dunningen. Das Projekt wird gemeinsam organisiert von der Industrie-und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg und der Eschachschule. In drei Gruppen konnten die Mädchen und Jungen in der Tagespflege der Sozialstation ein Einblick in die Vielseitigkeit sozialer Berufe gewinnen. Neben der Messung von Vitalwerten wurde den Schülern auch ein Einblick in die Tagesgestaltung der Tagespflege mit Gedächtnistraining und Beschäftigungstherapie gewährt.