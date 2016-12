Dunningen Politische Teilhabe stützt Demokratie

Sechs neue Mitglieder in jüngster Zeit

Viele Dankesworte und Auszeichnungen gab es an diesem Abend, mit denen einige Mitglieder durch Stefan Teufel und Karl-Heinz Bantle für ihre langjährige Treue zur CDU geehrt werden konnten. Seit 50 Jahren engagieren sich Manfred Mauch, Karl Mauch sowie Erhard Schmid in der Partei, seit 40 Jahren sind Walter Weber und Alois Loga dabei. Ebenfalls gewürdigt wurde Karl-Heinz Bantle selbst für seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender eines Ortsverbandes, der in jüngster Zeit sechs neue Mitgliedern aufgenommen hat.

Die von Kreisgeschäftsführerin Doris von Schulz durchgeführten Neuwahlen legten die personellen Grundlagen für die nächsten beiden Jahre, in denen der Bundestagswahlkampf ein Schwerpunkt der Arbeit darstellen wird.

Vorsitzender bleibt Karl-Heinz Bantle (in Personalunion auch Mitgliederbeauftragter). Als sein Stellvertreter wurde Bernhard Niebel neu gewählt. Neu im Amt sind auch: Schatzmeister Michael Bohnacker, Schriftführer und Pressereferent Alwin Staiger, Internetbeauftragter Dennis Mauch sowie Beisitzer Gerhard Benner, Walter Erath, Helmut Faller, Siegfried Kammerer, der bisher stellvertretender Vorsitzender war, Hugo Mauch, Wolfgang Mauch, Rüdiger Reuss, Helmut Stern und Ute von Zeppelin.

So blieb Zeit, um mit Stefan Teufel über die aktuelle Landespolitik und seinen Einsatz für den ländlichen Raum zu sprechen. Darüber, dass es gelungen ist, für den Ausbau der Schule in Dunningen die größtmögliche Fördersumme zu erhalten und darüber, dass die CDU sich durchgesetzt und die weitere Finanzierung der fünf so erfolgreichen Bildungshäuser im Kreis sichergestellt hat. Eine weitere Mitteilung von ihm kam gut an: Wenn Kultusministerin Susanne Eisenmann im Frühjahr auf seine Einladung hin den Kreis Rottweil besuchen wird, soll eine der geplanten Stationen die Gemeinschaftsschule in Dunningen sein.

Auf Antrag von Schatzmeister Michael Bohnacker hin wurde der monatliche Mindestbeitrag auf sechs Euro festgelegt, wie bereits von der Bundespartei beschlossen. Auch wenn die CDU Dunningen-Eschbronn finanziell gut dastehe, sahen die Mitglieder die Notwendigkeit der Anpassung ein. Denn die zuvor von Peter Schumacher eingeforderte "so notwendige politische Partizipation" brauche auch eine gute finanzielle Grundlage.