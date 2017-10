Dunningen Platzmangel schiebt Umbaumaßnahmen an

Das Dunninger Bauamt hat sich der Sache angenommen und für die bestehenden Kindergärten in Seedorf, Dunningen und Lackendorf Baumaßnahmen entwickelt, um die Enge in den Einrichtungen zu entspannen und weitere Gruppen aufnehmen zu können. Zwar ist beschlossen, einen neuen Kindergarten in Seedorf zu errichten, aber das geht nicht von heute auf morgen.

Für die Einrichtung einer Kleingruppe in Seedorf, so dass insgesamt 96 Plätze entstehen, muss, so erläuterte Ortsbaumeisterin Karola Heinz, der sogenannte Bewegungsraum aufgegeben und das Büro dem Kreativraum zugeschlagen werden. Das Büro zieht nach diesen Plänen ins Obergeschoss in den Personalraum und für das Personal wird Platz im Bewegungsraum im Obergeschoss geschaffen.

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) will diesem Provisorium bis zur Einweihung des neuen Kindergartens die Betriebserlaubnis erteilen. Die Umbaumaßnahmen schlagen nach Heinz’ Berechnungen mit knappen 14 000 Euro zu Buche.