Dunningen Petri ist Anglern wohl gesonnen

Dunningen/Eschbronn. "Leben in und am Wasser" lautete das Motto des Samstagnachmittags mit dem Angelsportverein (ASV) Dunningen im Zuge des Ferienprogramms Eschbronn/Dunningen. 14 Jugendliche trafen sich am Weiher von Gewässerwart Gerhard Jäckle in Locherhof und bekamen erklärt, was sich am und im Wasser so alles abspielt. Gezeigt wurden auch verschiedene Angelmethoden, die Köderwahl sowie -montagen.