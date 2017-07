Dunningen Peter Schumacher der Taktgeber

Dunningen-Lackendorf (psh). Lackendorfs Ortsvorsteher Hermann Hirt ließ es sich nicht nehmen, Bürgermeister Peter Schumacher in der jüngsten Ortschaftsratsitzung auch noch persönlich im Namen der Räte in seinem Amt als Bürgermeister zu begrüßen. Hirt sieht den Bürgermeister in der Kommunalpolitik durchaus als eine Art Konzertmeister, der durch seine Vorgabe das Beste aus der Verwaltung und Räten herausholen solle. Dazu möge er das richtige Tempo (Zeitmaß), den richtigen Takt und die richtige Tonart finden.