Dunningen Patenstudent legt seinen Abschluss als Klassenbester hin

Dunningen. Auch im abgelaufenen Jahr hat der Verein Alianza Projekte in Peru unterstützt, darunter einen jungen Studenten und eine Bauernvereinigug. Zu Beginn der Hauptversammlung des Vereins Alianza Pro Amanzonas Peru, die von Mitgliedern allerdings sehr schwach besucht wurde, verlas Martin Müller in Grundzügen das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung, ehe der Vorsitzende Frank Friedrich in seinem Jahresbericht auf verschiedene bewilligte und auch durchgeführte Projekte in Wort und Bild einging.