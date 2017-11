Dunningen Ortsdurchfahrt: Ab Samstag wieder freie Fahrt

Rund 30 Wochen beherrschten Bagger und Lastwagen das Bild in der Dunninger Ortsdurchfahrt, der sogenannten "Alten B 462". Insgesamt wurden rund 250 Meter Kanal- und 400 Meter Wasserleitungen neu verlegt. Und die Versorgungsunternehmen hängten sich an die Baumaßnahme an. Sie verdichteten ihre Netze und passten die Leitungstrassen dem neuen Straßenverlauf an. Aus einigen Freileitungen sind inzwischen Erdkabel geworden. Auch die Anwohner saßen mit ihm Boot und so manche Zufahrt wurde dem neuen Erscheinungsbild der Straße angepasst.

Denn auch die Oberfläche der Straße wurde umgestaltet. Ziel war es, die Fahrbahnfläche zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Zudem wurden durch die neue Pflasterung die Straßenfläche und die Parkzonen strukturiert. Weitere wichtige Elemente war die Pflasterung der Gehwege und die Gestaltung von Straßenbegleitgrün mit passenden Baumarten.

Für Diskussionen sorgte die Verkehrsinsel an der Brunnenstraße. Sie musste von ihrem ursprünglich geplanten Standort versetzt werden, um den Fahrzeugen der Feuerwehr ein problemloses Einscheren zu ermöglichen. Auch die Verschwenkung der Straße an der ehemaligen Esso-Tankstelle musste umgestaltet werden. An dieser Stelle befindet sich auch das sogenannte Baumtor, das den Beginn des sanierten Bereiches und der Tempo-30-Zone signalisiert. Die beiden Bushaltestellen in der Ortsmitte wurden modernisiert und mit Leitelementen für sehbehinderte Menschen versehen.