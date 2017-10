Dunningen Oft nur schwer über die Lippen

Besonders einfühlsam wurde die Feier auch von Kindern unter Anleitung von Melanie Fecker und Regine Wetzel mitgestaltet. So trugen sechs Kinder ihre Bitten vor, und brachten als Dank jeweils Samen und Kräuter, Butter und Marmelade, Bananen und Tee, Blumen in der Vase mit Wasser, Brot und Trauben, aber auch eine leere Schale mit. In einer kurzen Rede stellte Pajor die Worte "Bitte" und "Danke" in den Mittelpunkt. Aus eigener Erfahrung wisse man, dass das Wort "Danke" viele Menschen nur schwer ausdrücken können. Pajor: "Wenn wir heute den Erntegottesdienst feiern, dann lasst uns für all das Gute danken, das Gott uns getan hat und in Zukunft bewirken wird. Fangen wir heute an, für weniges zu danken, werden wir morgen schon für mehr zu danken haben".