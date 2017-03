Dunningen Ökumene geht manchmal durch den Magen

Große Kinderschar bastelt eifrig

Nahezu 30 Helferinnen um Organisatorin Heidrun Wernz hatten alles gut vorbereitet, und so konnte sich die große Kinderschar nach dem Morgenkreis an die gedeckten Tisch setzen, wo ein sehr reichhaltiges Frühstück gereicht wurde. Danach wechselten die Kinder in verschiedene Workshops, in denen bunte Blumengläser in Serviettentechnik und Brause mit Waldmeister-, Zitronen- oder Himbeergeschmack hergestellt wurden. Große Freude bereitete den Kindern auch das Basteln von kleinen Flugzeugen aus Wäscheklammern und Windkreisel aus Zeitungspapier.

Bei Sport und Spiel traf sich eine Gruppe im Unterbau der Festhalle, und eine in der Kirche, um einen Tanz zu lernen. Abschließend folgte zum Thema "Abigail, die Friedensstifterin" eine Vorführung, bei der Nabal, ein reicher Stammesfürst aus Karmel, nach einer Schafschur nicht bereit war, die übliche Bezahlung an die Schutztruppe der Hirten zu leisten. Statt nämlich dankbar zu sein, verjagte Nabal Davids Soldaten.