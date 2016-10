Eine kleine wanderfreudige Gruppe des Obst- und Gartenbauvereins Seedorf startete bei schönem Wetter zur Rundwanderung durch das romantische Lautertal. Start war am Wanderparkplatz in Sulzbach, einem Ortsteil von Loßburg. Nach kurzem Anstieg wurde der Ortsteil Rodt erreicht, mit schönem Ausblick auf die Alb. Die Wanderung führte unter einem beeindruckenden Eisenbahnviadukt hindurch, bevor die erste Rast eingelegt wurde. Über Wiesenwege und durch einen Weißtannenwald entlang der Lauter, führte der Weg zur ehemaligen Glatter Sägemühle. In der Hütte konnte das alte Sägegatter der früheren Mühle besichtigt werden. Im Anschluss ging es nach Lombach ins Landhotel zur Linde zum Mittagessen. Nach der Einkehr durch das Fischbachtal. An der renovierten "Kalkhaldekopfhütte" vorbei, führte der Weg zurück zum Wanderparkplatz. Foto: Verein