Dunningen Nur Bankette – dann sieht man weiter

Längere Diskussionen gab es zur Gemeindeverbindungsstraße im Bereich Stittholz-Herrenbühl, wo die Straße in einem ziemlich erbarmungswürdigen Zustand ist. Gleich-wohl fließt hier viel Verkehr, denn viele Bösinger nutzen die Strecke, um zur Autobahn oder nach Rottweil abzukürzen. Obwohl sich die Gemeinde Bösingen an einer Sanierung beteiligen müsste, bleiben an der Gemeinde Dunningen rund 40 000 Euro an Kosten hängen.

Helmut Stern, er ist Anlieger, war einer Reparatur der Strecke nicht abgeneigt. Natürlich "fahre er nicht gern im Dreck rum", deswegen haben für ihn zuallererst die umgewühlten Bankette Priorität. Inge Erath warnte vor einem Alleingang, Bösingen müsse mit ins Boot geholt werden. Amtsverweser Peter Schumacher war sich dessen sicher, denn aus Bösingen sei schon mehrfach die Anregung gekommen, die Straße zu richten. Rainer Pfaller wollte die Verkehrssicherheit sichergestellt wissen, ob dies allerdings schon im nächsten Jahr sein müsse, da habe er seine Zweifel. Hermann Hirt fielen gleich mehrere Strecken ein, besonders in Lackendorf, die noch wesentlich schlechter aussehen. Inge Erath schlug vor, sich erst einmal mit Bösingen abzustimmen, bevor man eine Sanierung ins Auge fasse. "Man sieht ja dann die Reaktion."

Indes, in der weiteren Diskussion zeichnete sich ab, dass die Räte eher geneigt sind, die Maßnahme "zu schieben" und im nächsten Jahr allenfalls die ruinierten Bankette zu richten.