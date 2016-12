Dunningen Notgedrungen viel liegengeblieben

Ärger sei das beherrschende Gefühl des abgelaufenen Jahres gewesen, eröffnete Maier seine Ausführungen. Fast wäre sein Rückblick ein "Blick zurück im Zorn" geworden, räumte er ein. Die "Causa Dr. Kröger" habe 2016 überschattet. Zwar habe die Verwaltung auch ohne Bürgermeister solide gearbeitet, aber es habe das "strategische Geschäft" gefehlt. Mit Nachdruck lobte Maier Bürgermeister-Stellvertreterin Inge Erath, die trotz eines "ungeheuren Pensums" ihre Arbeit großartig gemacht habe. Spontaner Applaus zeigte, dass viele in der Turn- und Festhalle so dachten. Inzwischen habe der Zorn, sagte Maier, merklich nachgelassen.

Trotz aller Widrigkeiten habe der Gemeinderat ein "ordentliches Pensum" hingelegt und sei auch nicht vor bedeutsamen Entscheidungen zurückgeschreckt. Als Lehrer wisse er, dass Bildung die wichtigste Ressource sei. Die Voraussetzungen für vernünftige Rahmenbedingungen seien durch den Beschluss zu einem Schulneubau geschaffen worden, über die Zukunft der Kindergärten müsse noch entschieden werden. Bei der Sicherheitskonzeption für Seedorf müsse ein "Knäuel von Fragen" aufgelöst werden. Maier hoffte, dass der Bauboom in Dunningen weitergehe. Dazu gehören in seinen Augen auch Geschossbauten, die Leben und Wohnen in der Ortsmitte möglich machten. Die anstehende Ortskernsanierung sei ein weiterer wichtiger Schritt der Aufwertung Dunningens. Allerdings funktioniere ein solches Unterfangen nicht ohne die Mitarbeit der Anwohner.

Maier gab zu, dass Vieles durch die Umstände liegengeblieben sei. Grundsätzliche Beschlüsse seien beispielsweise zum Dorfgemeinschaftshaus und zur Raumnot der Feuerwehr zu fassen. In den maroden Kanälen und Wasserleitungen sah Maier eine "finanzielle Zeitbombe". Indes, wichtige Fragen sollen in einer Klausurtagung des Gemeinderats im März beraten werden. Zum Schluss sagte Maier noch einige Worte zu Amtsverweser Peter Schumacher. Seit Mitte August lenke er die Arbeit der Verwaltung. Er verfüge zweifellos über die persönliche Qualifikation für das Amt, ein Glücksfall für die Gemeinde.