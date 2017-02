Dunningen Nonstop vom pädagogischen Narren bis zum Wirtschaftsmarathon

Am Samstag, 11. Februar, bittet die Zunft durch originelle Gruppen in Form einer Straßensammlung um Spenden zur Mitfinanzierung des Auswurfmaterials bei den Umzügen. Gleichzeitig können zwischen 13.30 und 14.30 Uhr in der Raupenstube Eintrittskarten für den Zunftball gezeichnet werden.

Am Sonntag, 19. Februar, besucht die Zunft mit möglichst vielen Kleidlesträgern das Narrentreffen in Dietingen. Am Montag, 20. Februar, besucht eine stattliche Delegation die Seniorenfasnet im Eschachtreff. Alle nicht mehr mobilen und älteren Mitbürger werden am Dienstag, 21. Februar, besucht.

Der seit Jahrzehnten erste Höhepunkt der Ortsfasnet, nämlich der Schmotzige Donnerstag, 23. Februar, wird mit Sturm auf die Grundschule um 8.45 Uhr angegangen. Im Anschluss besucht eine Delegation den Kindergarten. Das Lehrerkollegium wird zu einem "pädagogischen Narren" in die Zunftstube geführt.