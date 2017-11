Dunningen. "Nicht schon wieder Pralinen!" Unter diesem Motto bietet der Dunninger Gewerbeverein "DU – Die Unternehmer" einen neuen Einkaufsgutschein an. Ziel der Aktion ist die Förderung des lokalen Handels. Der Gutschein ist auch in einer speziellen Weihnachts-Edition bei der Volksbank und der Kreissparkasse in Dunningen und Seedorf erhältlich und kann bei zahlreichen Unternehmen eingelöst werden.