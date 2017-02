Bei herrlichem Wetter, angeführt von Holzäpfelmädle, Jugendkapelle und den Beginner sowie Holzäpfel und Präsident, zog eine Schar von kostümierten Kinder am Donnerstag durch die Jakob-Mayer-Straße in Dunningen bis zur Tenne, wo die Kinder zum Holzäpfelwalzer und Marsch eingeladen waren. Mit von der Partie war die Holzäpfelmoste mit Besatzung. Wir hatten in der gestrigen Ausgabe versehentlich dem Bild des Dunninger Umzugs den Text aus Lackendorf zugeordnet. Foto: Reichert