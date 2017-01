Dunningen MV Lackendorf: Dirigent Mario Franke hört auf

Zwar in verschiedene Bereiche aufgliedert, stand dabei natürlich der musikalische Bereich vorne an. So lobte Schmeh die neu gegründete Rasselbande für die tolle Leistung beim Konzert und beim Seniorennachmittag. Der Vorsitzende bedankte sich dafür bei Birgitt Wenger. Auch dem Vororchester, wie der Jungmusik, bescheinigte Schmeh eine sehr gute und überzeugende Leistung an beiden Konzerten.

Bei der Hauptkapelle habe an der Fasnacht soweit alles gut geklappt, auch das Matineekonzert mit der Deutschen Messe sei gut angekommen. Die Unterhaltungsmusik war aus seiner Sicht nicht ganz in Ordnung. Viele Unsicherheiten seien in den Stücken aufgetreten. Dies müsse 2017 verbessert werden. Im Jugendbereich sei es im Spagat zwischen musikalischer Leistung und Spaß schwierig, Zöglinge zu gewinnen, doch es seien Erfolge zu verzeichnen.

Besser geworden sei allerdings die Finanzdecke trotz hoher Investitionen. Deswegen bedankte sich Helmut Schmeh besonders beim Fördervereinsteam.