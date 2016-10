Dunningen Musikalisches Statement gegen Intoleranz

Die vier Live-Bands setzen ein Zeichen

Vier Live-Bands aus den drei Landkreisen wollen mit ihren Auftritten ein Zeichen gegen Intoleranz und Rassismus setzen. Mit dabei sind Acts Simplicity aus Tuttlingen, Marius aus Schwenningen, Audio aus Deißlingen/Rottweil und Welcome to the Fun House aus Donaueschingen. Als Doppelheadliner werden Audio und Welcome to the Fun House spielen. Audio ist bereits im Landkreis durch viele Auftritte bekannt. Die Band besteht aus sechs jungen Musikern. Dabei sind die Vollblut-Spanierin Lorena mit ihrer unverwechselbaren Stimme, der aus Rottweil stammende Sänger und Frontmann André Wolber, der auf der Bühne gerne Vollgas gibt, das Bandküken und das Schlagzeugtalent Marco. Außerdem besteht "Audio" noch aus Heiko, dem Mann mit den gefühlvollen Fingern am Piano, dem Bandleader Nico an der Gitarre und dem Bassisten und Notenschreiber Tobias.

Sie spielen eine bunte Mischung Coversongs von aktuellen Titeln und Klassikern aus den Genres "Rock & Pop". Zum Repertoire gehören Songs von Bryan Adams über Ed Sheeran und Amy McDonald bis hin zu Cro.