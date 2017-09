Dunningen Musikalisches Hallo

Danach versammelten sich die Fünftklässler in der Aula der Schule, wo sie von Schulleiterin Katharina Hirt willkommen geheißen wurden. Nach einer musikalischen Begrüßung mit dem Lied der Eschachschule durch einen Chor von Sechstklässlern unter Leitung von Susanne Mogler war für die Neuen die Einschulungsfeier in der Aula vorbei. Sie konnten mit ihren Klassenlehrern, Hanna Trapp, Annette Aicher und Tobias Geib, ihre Klassenräume in Besitz nehmen.

Während die Kinder ihren ersten "Unterricht" an der Eschachschule erlebten und sich mit ihren Klassenkameraden und ihren Lehrern vertraut machten, wurden die Eltern in der Aula bewirtet und hatten Gelegenheit, letzte offene Fragen zu klären und sich um Dinge wie Fahrkarten, Fahrpläne und die Organisation des Mittagessens zu kümmern.

Schnell, für manche beinahe zu schnell, war der erste Unterrichtstag vorbei. Die Vorfreude der Schüler richtete sich auf den nächsten und den darauffolgenden Tag, an dem es dann endlich richtig los ging mit dem vielbeschworenen "Ernst des Lebens".