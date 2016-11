Der Musikverein Lackendorf veranstaltet am kommenden Samstag, 3. Dezember, ab 20 Uhr in der Eschachtalhalle sein Adventskonzert. Zunächst spielt die "Rasselbande" unter der Leitung von Birgit Wenger, dann das Vororchester unter der Leitung von Laura Rall die Stücke "Falling slowly" und "25 or 6 to 4". Daran schließt sich unter der Leitung von Markus Biche die "JuMu" Herrenzimmern-Lackendorf-Stetten mit "Olympic Dream", und "Star Wars: The Force Awakens" an. Das Hauptorchester mit Dirigent Mario Franke bringt "Butterfly Ouverture", "Dance from the East", "Mary Poppins Selection", "West Side Story" und "My Fair Lady" zu Gehör. Foto: Reichert