Dunningen Muntermacher im Gepäck

Dunningen. Wer sie buchen möchte, sollte früh anfragen, und das kommt nicht von ungefähr. Denn wenn sie loslegen, hält es niemanden mehr auf seinem Stuhl.

Musikalischer Mix

Patrick Held am Schlagwerk, Marcel Mauch am Akustikbass, Henrik Noder mit Gesang und Akustikgitarre und Christina Schaumann mit Gesang und wechselnden Instrumenten von der Tröte bis hin zum Akkordeon sorgen für einen musikalischen Mix, der ankommt. Seit knapp einem Jahr sind sie in dieser Formation unterwegs.