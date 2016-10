Eine unterhaltsame Kaffeestunde erlebten die Besucher am Sonntag im gut besetzten Haus am Adlerbrunnen. Der Wirt Georg Ebenhoch sorgte an diesem schönen Herbstmittag nicht nur für Kuchen, sondern auch für die Musik. Das Duo Angelika und Karl aus Böhringen verstanden es mit der Mundharmonika mit bekannten Melodien die Gäste zum Mitsummen oder gar Mitsingen zu bewegen. Foto: Sozialgemeinschaft