Dunningen Motorradfahrer wird schwer verletzt

Eine Kolonne von mehreren Fahrzeugen war zum Unfallzeitpunkt gegen 16.50 Uhr auf der Locherhofer Straße von Dunningen in Richtung Locherhof unterwegs, wie wir von der Polizei auf Nachfrage erfahren. Beim vordersten Fahrzeug handelte es sich um einen Traktor mit zwei Anhängern.

Traktor hat laut Zeugenaussagen geblinkt

Der Traktorfahrer habe laut Zeugenaussagen dann per Blinker angezeigt, dass er nach links in das dortige Schuppengebiet abbiegen will. Zum gleichen Zeitpunkt scherte der 25-jährige Motorradfahrer zum Überholen aus. Dabei krachte er laut Angaben der Polizei zwischen die zwei Anhänger des landwirtschaftlichen Fahrzeugs. Der Biker erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem alarmierten Rettungshubschrauber ins Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen werden. Sein Motorrad mit FDS-Kennzeichen war laut Polizei ein älteres Modell, es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.Die Ermittlungen der Abteilung Unfallaufnahme der Verkehrspolizei zum genauen Hergang dauern noch an.

Der 25-jährige Motorradfahrer wird nach dem Unfall zwischen Dunningen und Locherhof mit dem Hubschrauber ins Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen.