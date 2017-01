Dunningen Montagebetrieb darf sich ansiedeln

Eschbronn-Mariazell. Dem Ratsgremium lagen in seiner Sitzung am Dienstag vier Bauanträge zur Beratung vor, darunter einer der Schreinerei Klaus Müller in Locherhof.

Nach Auskunft von Bürgermeister Franz Moser plant der Unternehmer, das ehemalige Werkstatt- und Produktionsgebäude in der Schönbronner Straße 99 (früher Zimmerei Staiger) umzubauen und seinen Holzmontagebetrieb von der Teufenstraße 13 dorthin zu verlegen. Müller habe hierfür bereits im Jahre 2014 eine Bauvoranfrage an die Kommune gestellt, die der Gemeinderat im Oktober gleichen Jahres positiv beschieden habe.

Das Grundstück Schönbronner Straße 99 liege zwar nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, jedoch noch innerhalb des durch die Abrundungssatzung festgelegten Ortsetters. Somit müsse sich die bauliche Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und die Erschließung gesichert sein. Ebenso müssten die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben und das Ortsbild dürfe nicht beeinträchtig werden, erläuterte Moser die Rahmenbedingungen.