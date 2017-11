Dunningen Mitgliederzahl erhöht sich erneut

Dunningen. Im Rahmen einer Bildpräsentation berichtete der Vorsitzende Roland Fischinger etwa über die durchgeführten Landschaftspflegemaßnahmen, die Auslichtungsaktion im Bereich Zündelwiesen, die Teilnahme am Weihnachtsmarkt, die Schmetterlingsausstellung und den Jahresausflug an den Federsee und zur Bachritterburg Kanzach.

Der Nabu hat eine weitere Patenschaft für eine Fläche im Bereich Riedbrunnen mit circa 1,3 Hektar mit der Gemeinde abgeschlossen. Diese Ersatzmaßnahme für die Erweiterung des Wohngebietes Eschenwiesen schließt die Lücke zwischen dem bisher schon 3,5 Hektar großen Gebiet und dem Laichgewässer an der Münsterbruck.

Der Nabu wird auch in Zukunft darauf achten, dass in Dunningen sinnvolle Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen geplant und umgesetzt werden, um einen Ausgleich für die Inanspruchnahme von Flächen für Wohn- oder Gewerbegebiete zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung.