Dunningen Mit Sprachen punkten

Kenntnisse auffrischen

Häufig befinden sich die in der Vergangenheit erlernten Schulkenntnisse im Dornröschenschlaf. Wer dieses schlummernde Wissen wieder aktivieren möchte, der kann bei der VHS zwischen 22 unterschiedlichen Sprachkursen wählen, die zumeist gegen Abend stattfinden. Eine Vielzahl von Englischkursen beispielsweise bewegt sich auf der A1/A2-Stufe, das heißt, es werden Sprachkenntnisse von etwa zwei bis drei Schuljahren vorausgesetzt. Im Fokus des Angebots steht die mündliche Anwendung.

Neben Englisch geht es für Interessenten mit minimalen Grundkenntnissen in Spanisch am Dienstag, 21. Februar, los. Auch in diesem Anfängerkurs steht Alltagspraktisches im Vordergrund. So erlernen die Teilnehmer sich im Restaurant, beim Einkaufen, auf dem Markt, in der Stadt oder bei der Wegbeschreibung zurechtzufinden.