Dunningen Mit dem Racket auf Angelique Kerbers Spuren

Hoch her ging es auf der Anlage des Tennis-Clubs Dunningen. Zum vierten Mal boten der Verein und Trainer Thomas Schmid sowie sein Team im Rahmen des Dunninger Kinderferienprogramms ein "Sommer-Tennis-Camp für Kids". Versprochen waren erlebnisreiche Sporttage mit intensiven Tennistraining. Jeden Vormittag und jeden Nachmittag standen von Montag bis Donnerstag jeweils eine Trainingseinheit auf dem Programm, und hinterher konnten die Kinder im Spiel das gelernte umsetzen.

Höhepunkt des Tenniscamps war das Abschlussturnier, wobei jeder der jugendlichen Teilnehmer am Ende einen Preis erhielt. Einige Eltern waren ebenfalls gekommen, um dem eigenen Sprößling beim Turnier zuzuschauen. Aber wirklich im Vordergrund stand der Spaß an der Bewegung und der Erfolg über den jeweiligen Gegner. Das Camp richtete sich an junge Tennisinteressierte im Alter von sechs bis 16 Jahren, aber nicht nur aus dem Verein selbst, sondern auch Teilnehmer aus den Gemeinden der Umgebung waren willkommen. Insgesamt nahmen 20 Kinder am Tennis-Camp teil.