Dunningen Meldung überfällig

Seit fast genau einem Jahr befindet sich der gewählte Schultes der Eschachgemeinde im Krankenstand. Regelmäßig und pünktlich sandte Kröger der Gemeinde seit dem Oktober vergangenen Jahres jeweils eine Krankmeldung zu.

Die letzte Meldung lief am vergangenen Wochenende aus. Am Dienstag hätte eine neue ankommen oder Kröger selbst an seinen Arbeitsplatz zurückkehren müssen. Doch nichts von beidem ist bislang geschehen. Bis gestern war, wie Hauptamtsleiter Siegfried Braun auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte, weder eine Krankmeldung eingetroffen, noch Kröger selbst erschienen. Rätselraten allenthalben.

Keine gravierend neue Sachlage sieht dagegen bislang das Landratsamt als Rechtsaufsicht.