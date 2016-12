Dunningen Melancholischer Blick schweift über die Highlands

Das gemeinsame Jugendorchester Eschbronn unter der Leitung von Raffaela Stern hatte für das eigene Wunschkonzert Melodien aus dem Musical Chicago in einem swingend-jazzigen Medley ausgewählt. Mit den typischen Melodien aus Schottland ließ die Jugend einen melancholischen Blick über die Highlands schweifen, aber auch schottische Weisen anklingen.

Mit der eindringlich geforderten Zugabe wurde noch mal alles angespielt, was an Rhythmus, Tempo, Laut und Leise möglich war. Hanna Schreiber und Samuel Schaumann führten locker durch das Programm des Jugendorchesters. Die erstaunliche Bandbreite von musikalischen Stilen stellte danach die Jugend des Akkordeon Orchesters Locherhof unter Uwe Rapp mit der Micro Suite Nr. 3 vor. Vom Tango-Rhythmus über sehr feine Anklänge von Spirituals bis zum Dixie einer Brass-Band-Parade wurde alles erstaunlich nuanciert und genau eingespielt. Die "Rockin´ Classics" ließen Zarathustra sprechen, bevor das Keyboard in die Wechsel, zuletzt zu "Freude schöner Götterfunken" überleitete. Tabea Kammerer und Laura Broghammer hatten dazu zur Verstärkung die Tastenbande und -hüpfer angekündigt.