Dunningen Mehr Kooperation wäre "wünschenswert"

Indes, gestern im Gespräch mit unserer Zeitung gab sich der Vertreter des Landratsamts als Rechtsaufsicht nicht mehr ganz so optimistisch.

Selbst wenn es von außen so aussehe, als ginge es nicht voran, das Landratsamt lege die Hände zwischenzeitlich nicht in den Schoß, versicherte Kopp. Dennoch seien ihm in gewisser Weise die Hände gebunden, denn die andere Seite "arbeite nicht so am Verfahren mit, wie es für das Landratsamt wünschenswert wäre". Dies gestalte das Verfahren schwierig, erläuterte Kopp.

Wie wir bereits berichteten, liegt der abschließende ärztliche Befund immer noch nicht vor, was Kopp gestern noch einmal bestätigte. Auch hier tun sich Hindernisse auf.

Kopp geht allerdings davon aus, dass man bald eine Entscheidung über die mögliche Dienstfähigkeit Krögers fällen kann, denn das Landratsamt werde seinen Weg "konsequent weitergehen". Und diese Entscheidung müsse allerdings "rechtssicher" sein, um das Verfahren endgültig abschließen zu können.

Kröger ist übrigens gestern nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen, obwohl seine Krankmeldung am Wochenende auslief. Laut Amtsverweser Peter Schumacher lag dem Rathaus bis zum Nachmittag noch keine neue Krankmeldung vor.