Dunningen Janne Schumacher gewinnt Lesewettbewerb

Es gelang Janne Schumacher besser als seinen Konkurrenten, sein Publikum in diese Fantasiewelt eines "Hundelebens" mitzunehmen, seine verzweifelten Versuche, sich seiner menschlichen Familie mitzuteilen, glaubhaft darzustellen. Als Lohn für seine Leistung konnte Janne am Ende aus der Hand von Schulleiterin Katharina Hirt die verdiente Sieger-Urkunde und einen Buchgutschein entgegennehmen. In der nächsten Runde des bundesweiten Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels wird der Sieger die Eschachschule beim Kreisentscheid gegen die Schulsiegerinnen anderer Schulen vertreten.