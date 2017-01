Dunningen Manfred Hangst hinterlässt Spuren im Schnee

Hangst, inzwischen im Ruhestand, ist auch der Fahrer des Gerätes und kennt sich rund um Seedorf bestens aus. So meidet er beim Spuren mit Rücksicht auf die Jäger das Befahren von Waldgebieten.

Inzwischen hat er mit Hilfe des Spurgeräts drei Rundstrecken, die er auch noch beschildert hat, angelegt. Einsteigen kann man in Seedorf beim Parkplatz Heilenwäldle, am Birkenweg und am Sportplatz Lausbühl. Die Rundstrecke führt Richtung Dunningen. Hier kann man beim Sportgelände an der Eschach loslegen. Aber auch ausgehend vom Maschinenschuppen des Landwirts Stern-Fautz, wo das Spurgerät ganzjährig untergestellt werden kann, bis zum westlichen Ortsrand von Bösingen, hat Hangst eine Spur angelegt.

Um die gesamte Strecke zu präparieren, ist eine Fahrzeit von fünf Stunden notwendig. Dabei verbraucht die Raupe mindesten 20 Liter Kraftstoff.