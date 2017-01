Dunningen Mancher Treffer ist hervorragend herausgespielt

Nachdem alle Kinder mit einem Camp-Trikot ausgestattet waren, startete ein gemeinsames Aufwärmprogramm. Anschließend wurden in altersgerechten Gruppen Übungen zur Verbesserung der Balltechnik und der Koordination durchgeführt. Nach einer ausgiebigen Stärkung in der Mittagspause ging es dann mit gruppeninternen Spielen und Turnieren weiter, in denen zum Teil sehr schön herausgespielte Tore erzielt wurden.

Am zweiten Tag fand ein Wettbewerb statt, bei dem die drei besten Teilnehmer Preise gewinnen konnten. In den Gruppen wurden zunächst die individuellen Leistungen im Passen, Dribbeln und Schießen verglichen. Bei verschiedenen Übungen konnten dabei die jeweils Gruppenbesten Punkte sammeln, was alle zu großem Ehrgeiz anspornte.

Nach der gemeinsamen Mittagspause fand am Nachmittag ein "Sechs gegen-sechs"-Turnier statt, inklusive einer Endrunde mit Halbfinal- und Finalspielen statt. Am Ende gab es für jeden Spieler eine Teilnahmeurkunde sowie für die einzelnen Sieger der Wettbewerbe Sachpreise. Organisiert und durchgeführt wurde das Fußballcamp von Pascal Farner im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres, das er beim FC Dunningen als Jahresprojekt realisierte. Unterstützt wurde er dabei von Frank Fehrenbacher und Patric Lipp.