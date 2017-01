Dunningen Mancher stimmt mit Bauchschmerzen zu

Amtsverweser Peter Schumacher betonte, dass sich die Gemeinde die Schuldenaufnahme durchaus leisten könne, betonte aber: "So können wir in den nächsten Jahren natürlich nicht weitermachen." Deshalb sei es notwendig, dass sich Gemeinderat und Verwaltung rechtzeitig Gedanken machten, wie die investiven Prioritäten in Zukunft gesetzt werden müssten.

Kämmerer Eith stellte auch klar, dass die Gemeinde, da sie als steuerschwach gelte, "enorme Zuweisungen" bekommen habe. Zudem dürfe man nicht außer Acht lassen, dass alle großen Maßnahmen gefördert werden. Dennoch sei klar, dass in den kommenden Jahren solche "Riesenmaßnahmen" nicht möglich sein werden. Zudem sieht der Kämmerer den Schwerpunkt dann beispielsweise in der Instandhaltung des Wasser- und Kanalnetzes der Gemeinde.

Probleme sah auch Klaus Vogt auf die Gemeinde zukommen, obwohl Amtsverweser Schumacher eine Pro-Kopf-Verschuldung Ende dieses Jahres von rund 400 Euro für vertretbar hält. "Im Moment sieht’s noch gut aus", so Vogt, "aber so wird’s nicht bleiben." Schumacher sah indes keinen Weg, von einer Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Millionen "runterzukommen". Schulbau und Ortskernsanierung gingen nur mit einer Kreditaufnahme. Und Raphael Eith betonte, dass die geplanten Maßnahmen "jetzt zur Ausführung kommen müssen".

Inge Erath sah in der bereits anberaumten Gemeinderatsklausur im März deshalb eine gute Gelegenheit, Prioritäten für die kommenden Jahre festzuzurren. Dabei gehöre auch die Zukunft gemeindeeigener Gebäude, wie dem Dorfgemeinschaftshaus, auf den Tisch. Zudem verwies die Rätin auf den verhängnisvollen Mechanismus der Schlüsselzuweisungen. Die würden sich in Zukunft im Vergleich zu heute ungünstiger entwickeln. Erath: "In zwei Jahren stehen wir ganz anders da."

Trotz mancher Bedenken stimmte der Gemeinderat dem von Raphael Eith aufgestellten Haushalt einstimmig zu. Sein erster übrigens, wofür es auch noch Lob gab.