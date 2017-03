Dunningen Manch harte Nuss geknackt

Dunningen-Seedorf. Nach der erfolgreichen Konzertreise in das Gebiet um den Gardasee im vergangenen Jahr, steht beim 32 Aktive zählenden Hauptorchester des Handharmonika-Clubs Eschachklänge mit der geplanten Konzertreise nach Passau Ende April eine neue Herausforderung an. Weit holte Schriftführerin Anja Bihler mit ihrem Jahresprotokoll aus und beleuchtete das erfolgreiche Jahreskonzert wie auch das gelungene Dorffest und das Konzert am Gardasee. Besuche bei Nachbarvereinen, eine Vereinshochzeit und ganz wichtig waren darin auch die geselligen Aktivitäten.