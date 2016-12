Dunningen Malen wie die großen Meister

Dunningen. Anfangs waren vor allem die Jungs in der Klasse R 8b der Eschachschule überaus skeptisch, als Kunsterzieherin Annette Bunzel ihnen vorschlug, dass der Unterricht einer ganzen Schulwoche komplett der Beschäftigung mit Kunst gewidmet werden sollte. Doch am Ende waren die allermeisten von dem, was sie erlebt, erfahren und gelernt haben, sehr angetan.