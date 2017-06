Dunningen Lieber im Radlader als am Schreibtisch

Im Rathaus "passte es menschlich". So war es mit Hauptamtsleiter Siegfried Braun und Kämmerer Lothar Kopf und ebenso mit Bürgermeister Gerhard Winkler. Diese und Burri kamen alle ungefähr zur gleichen Zeit nach Dunningen. Damals waren sie "die Jungen", die in der Gemeinde etwas bewegen wollten. Ebenso "passte" es auch mit Bürgermeistern Walter E. Ziegler und Franz Moser, denn der Dunninger Bauhof ist auch für die Gemeinde Eschbronn zuständig.

Burri findet schnell eine Brücke zu den Menschen und überzeugt durch Kompetenz. Er suchte stets nach praktikablen Lösungen, die möglichst auch noch kostengünstig waren. Und doch, er ist kein großer Redner – und da sieht er ein bisschen eine Schwäche, eben den Gemeinderäten eine Lösung als die beste zu "verkaufen". Burri setzte stets auf die Überzeugungskraft der besseren Argumente, und meist folgte das Gremium seinen Vorschlägen. Er kennt in Dunningen, Seedorf und Lackendorf buchstäblich fast jeden Randstein. Das wurde immer wieder während der Gemeinderatssitzungen deutlich. Und auf eines konnten sich die Räte immer verlassen: Burri weiß, wovon er redet.

Was hat sich in all den Jahren sonst noch geändert? Das Anspruchsdenken der Bürger sei heute viel größer, so Burri. Früher hätten sich die Menschen selbst geholfen, heute werde dies von der Gemeinde erwartet. Und das bitte zügig und prompt. Er denke dabei beispielsweise an den Winterdienst. Obwohl ihm sein Beruf immer Spaß gemacht hat, kann er kein "Lieblingsprojekt" nennen. "Man hat es gemacht, und gut ist", sagt Burri pragmatisch. Und doch bedauert er ein bisschen, dass er den Neubau des Bauhofs und des Kindergartens in Seedorf sowie den Umbau des Alten Schulhauses in Lackendorf zum Kindergarten nicht mehr begleiten kann. Darum wird sich sein Nachfolger Rafael Burri kümmern.

Und wie soll Burris Ruhestand aussehen, der genau am 1. August beginnt? "Pläne macht man immer", schmunzelt er. Reisen möchte er und den alten Schaf- und Ziegenstall sanieren. Und vor allem seinem geliebten Hobby frönen, der Arbeit im Garten und im Wald. Ach ja, und er wandert leidenschaftlich gern. Auch auf Schusters Rappen will er in Zukunft häufiger unterwegs sein.