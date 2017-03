Dunningen-Seedorf (ks/rm). Dieser Tage trafen sich im Schönstattzentrum im oberschwäbischen Aulendorf die Mitglieder des katholischen Kirchenchors Seedorf zu einem Probenwochenende aus Anlass des bevorstehenden Jubiläums des 175-jährigen Bestehens. Der Festgottesdienst am Ostersonntag um 9.30 Uhr wird musikalisch vom Chor begleitet. Dabei wird nicht nur das langjährige Bestehen des leistungsfähigen Chors gefeiert, sondern auch die 175 Jahre zurückreichende Grundsteinlegung der heutigen Pfarrkirche St. Georg und natürlich in erster Linie das Hochfest der Auferstehung gefeiert. Unter der Leitung von Marion Rösch wird seit mehreren Monaten in intensiver Probenarbeit Joseph Haydns "Missa brevis Sancti Joannis de Deo" in B-Dur, im Volksmund auch "Kleine Orgelsolomesse" genannt, einstudiert. Sie besteht aus sechs Einzelsätzen und wird zusammen mit dem Kammerorchester Collegium Musicum aus Oberndorf und dem aus Zimmern-Stetten stammenden Patrick Krissler an der Orgel aufgeführt. Die Sopran-Solo-Passage im "Benedictus" wird von den Geschwistern Brigitte Roth und Antonie Haas interpretiert. Außerdem wird der Kirchenchor das bekannte "Halleluja" aus Händels Oratorium "Der Messias" während des Gottesdienstes darbieten.