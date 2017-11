Dunningen Langjährige Sängerinnen geehrt

Nach dem Essen aus der Küche von Martin Weber und dem Kanon "Singen macht Spaß", begleitet am Klavier von Chorleiter Peter Auginski, folgten die Ehrungen, wozu die Vorsitzende anmerkte, sie sei froh, dass sich "in unseren Reihen Menschen befinden, die immer die richtigen Worte und den richtigen Ton treffen". Sie begann mit der Laudatio auf Claudia Schneider und Erika Steltner. Schneider habe sich in vielfältiger Weise für den Chor eingesetzt und sei mit ihrer schönen Stimme ein wahrer Silberregen für den Sopran und so hoffe man, dass es noch zum Goldregen wird. Auch Steltner engagiere sich schon ein Vierteljahrhundert im Chor. So war sie vier Jahre Vertreterin im Ausschuss für den Sopran, dann, von 2010 bis 2016, zweite Vorsitzende. Beiden wurde für 25 Jahre im Dienste der Kirchenmusik zum Lobe Gottes, die Urkunde des Cäcilienverbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart verliehen.

Anschließend folgte die Ehrung der "Goldmädle" Helga Bihler und Anita Vogt. So sei Bihler schon vor 60 Jahren in den Kirchenchor St. Georg-Seedorf eingetreten und habe dort 13 Jahre mitgesungen, ehe sie sich 1980 entschloss, dem Dunninger St. Martins Chor beizutreten, bei dem ihre sichere Sopranstimme zur Freude der Menschen erklingt. Nicht unerwähnt ließ Isolde Hafner-Berg deren Dekorationskunst und unermüdlichen Einsatz im Festausschuss.

Vor 50 Jahren, als Anita Vogt dem Chor beigetreten sei und an der Seite ihrer Mutter Anna gesungen hat, war sie noch ein Mädchen von knapp 15 Jahren, so die Vorsitzende. Vogt habe immer noch Spaß am Singen, sei dem Alt eine große Stütze, gerne Gast bei Fortbildungen, und habe auch in schwierigen Zeiten immer zum Chor gehalten. Für ihre Dienste wurden Bihler und Vogt der Ehrenbrief des Cäcilienverbands und der Ehrenbrief von Bischof Gebhard Fürst verliehen. Die jeweiligen Auszeichnungen übergab Pfarrer Hermann Barth.