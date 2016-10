Dunningen Lange Leitung erschwert Löschangriff

Dunningen-Seedorf. Von der Annahme ausgehend, dass im Reiterhof Haag im Gewann Weiler, also weit außerhalb des westlichen Ortsendes in Richtung Gemeindewald, ein Feuer ausgebrochen war, rückte die Wehr an. Nach Eintreffen der ersten Kräfte mussten Atemschutzträger in die sehr stark verrauchte Reithalle eindringen, da dort und im dahinter liegenden Geräteraum zwei Personen vermisst wurden. Die beiden Gesuchten konnten auch schnell geborgen werden.

Der Löschangriff musste zunächst über den Wassertank des Fahrzeugs vorgenommen werden, denn bis die doppelte Förderleitung, je 600 Meter Schläuche, von der Eschach herangeführt werden konnten, verging doch geraume Zeit.

Zwischenzeitlich war auch die Abteilung Dunningen mit drei Löschfahrzeugen zur Unterstützung eingetroffen, und auch die Hubarbeitsbühne der Rottweiler Wehr, die mit ihrer Löschkanone den Angriff über das Dach vortrug, war im Einsatz.