Dunningen Landratsamt entlässt kranken Bürgermeister

Mehr als ein Jahr war Kröger nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen. Deshalb hatte das Landratsamt eine amtsärztliche Untersuchung angeordnet. Das Ergebnis bestärkte es in der Auffassung, dass der erkrankte Bürgermeister an absehbarer Zeit nicht wieder dienstfähig wird und verfügte nun die Entlassung.

In Dunningen hat inzwischen ein Amtsverweser die Geschäfte im Rathaus übernommen.