Dunningen Lackendorf: Kindergarten zieht doch nicht um

Die entscheidende Abstimmung endete für die Befürworter ziemlich verheerend – besonders für Bürgermeister Peter Schumacher, dessen Plänen der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag mit großer Mehrheit nicht folgte. Das Gremium wollte dem Vorhaben, den Kindergarten in den kommenden Jahren ins sogenannte Alte Schulhaus zu verlagern, wenn es die Finanzen erlauben und wie es der Ortschaftsrat seit Jahren vehement fordert, nicht folgen.

So streckten nur die beiden Lackendorfer Gemeinderäte Hermann Hirt und Martin Sauter sowie Bürgermeister Schumacher die Hände. Mit den Gegenstimmen der anderen Räte (eine Enthaltung) wurde die angedachte Konzeption vorerst abgeschmettert. Vorausgegangen war eine lebhafte Diskussion.

Kindergartentechnisch ist die Gemeinde Dunningen in allen drei Ortsteilen schlecht aufgestellt – und es wird nicht besser. Es fehlt an Plätzen. Das sagen jedenfalls die Berechnungen der Kinderzahlen für die nächsten Monate und Jahre. Das Dunninger Bauamt hatte sich der Sache angenommen und in jedem der drei kommunalen Kindergärten bauliche Maßnahmen zur Erhöhung der Zahl der Betreuungsplätze entwickelt.