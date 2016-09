Dunningen Kunstblut-Verletzung wird fachmännisch versorgt

Jenni Mauch hatte das Programm gut vorbereitet. Sie erklärte vorab den Ablauf an vier verschiedenen Stationen, die danach von den Gruppen absolviert wurden. Während eine der vier Gruppen sich ihre "Hand- oder Fingerverletzung" mit Kunstblut schminken ließ und dann unter Anleitung fachmännisch verbunden wurde, erfuhr die zweite Gruppe, was das Einsatzfahrzeug des Ortsvereins alles beinhaltet und wie mit den ausgelegten Gerätschaften oder diversen Hilfsmitteln umgegangen wird. Hierbei konnten die Kinder kaum erwarten, bis das Blaulicht eingeschaltet wurde, und ein "Tatü" ertönte.

Für die dritte Gruppe war ein Mannschafts- und Geschicklichkeitsspiel angesagt, das nur mit viel Beinkraft und ruhiger Hand zum Erfolg führte. Für die vierte Gruppe stand die Besichtigung des Rettungsfahrzeugs des DRK Rottweil an, das den interessierten Kindern ausführlich vorgestellt wurde. Hierzu wurden viele Fragen gestellt und für alle verständlich beantwortet. Natürlich staunten die Kinder, was in so einem Rettungsfahrzeug an wichtigen Geräten und Technik untergebracht ist.

Nachdem die Gruppen alle vier Stationen durchlaufen hatten, gab es zum gemeinsmen Abschluss noch ein Vesper und ein Getränk.