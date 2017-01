Dunningen Konzentrierte Leistung

Nach dem dritten Gerät standen die Schülerinnen aus Donaueschingen wie erwartet bereits als Sieger fest. Die Plätze 2 und 3 indes belegten fast gleichauf die Eschachschule und die John-Bühler-Realschule Dornhan. So musste also das letzte Gerät entscheiden. Mit einer konzentrierten Leistung schafften es die Mädchen der Eschachschule Dunningen, mit 0,8 Punkten Vorsprung Platz 2 zu erreichen. Die Freude über die Qualifikation zum Finale des gesamten Regierunsgpräsidiums am 13. Februar in Deißlingen war riesengroß.