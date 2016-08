Dunningen-Lackendorf. Das Ferienprogramm des Musikvereins aus Lackendorf stand unter dem Motto "Rhythm- Tap – Erlebnis für Jungen und Mädchen". Im Rahmen des diesjährigen Angebots gestaltete Eveline Flaig für fünf Jugendliche aus der Gemeinde am vergangenen Dienstag einen für die Kinder unvergesslichen Stepptanznachmittag in der Eschachtalhalle in Lackendorf. Die beim Tanzen erzeugten rhythmischen Klänge der mit Metallplatten versehenen Stepptanzschuhe wurden zuerst einmal gründlich ausprobiert. In der gemeinsamen Zeit wurden durch Koordination der einzelnen Fußteile, wie zum Beispiel Ballen, Spitze und Ferse, einige Grundschritte erlernt. Im Einklang mit der Musik erzeugten die Jugendlichen unterschiedliche "Sounds" und erlebten sich selbst als Percussion-Musiker. Die unterschiedlichen Schrittbezeichnungen wie etwa Step, Toe, Heel und Shuffle hatten sich die fünf Tänzer in kürzester Zeit eingeprägt. Die Verbindung der einzelnen Schritte zu einer Schrittkombination wurde von den Jugendlichen mit viel Körpergefühl und großer Gedächtnisleistung gemeistert. Nach einer verdienten Pause, in der Carolin Mauch den Schüler mit frisch gebackenen Waffeln, Eis und erfrischenden Getränken servierte, gestaltete man gemeinsam eine sehenswerte Performance. Eine Tanzaufnahme erinnert die Jugendlichen jetzt immer wieder an die schwungvollen Stunden und motiviert zum Mittanzen.