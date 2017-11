Dunningen Kindergarten: Verbitterung ist groß

Armin Wetzel ärgerte sich, dass der Gemeinderat einstimmige Beschlüsse des Ortschaftsrats einfach vom Tisch wische: "Die Mandatsträger müssen begreifen, dass sich der Lackendorfer Kindergarten weiterentwickeln muss." Augenscheinlich habe mancher Gemeinderat von den örtlichen Verhältnissen nur wenig Ahnung.

Martin Sauter fühlte sich zu einer Erklärung bemüßigt. Er habe auch gegen den Beschlussvorschlag gestimmt, allerdings, weil dieser ihm nicht weit genug gegangen sei. Der Umzug ins Schulhaus sollte nach seiner Meinung nicht "irgendwann" über die Bühne gehen, sondern zeitnah. Peter Schumacher ergänzte, dass die mögliche schrittweise Umsetzung geradezu der Kerngedanke der Planungen zum Alten Schulhaus darstelle.

Entscheidung macht persönlich sehr traurig

Volker Haag rührte alte Ressentiments auf: "Einer der drei Ortsteile zählt anscheinend nicht, das ist schon oft so gelaufen." Er habe bereits mit einigen Räten gesprochen. Da seien Äußerungen gekommen wie: "Mit zwei Millionen wird gerechnet, am Ende kommen wir bei 3,2 Millionen ’raus." Er finde die Entscheidung des Gemeinderats "persönlich sehr traurig", aber jetzt müsse man sehen, wie man aus dem Dilemma wieder herauskomme.

Peter Schumacher betonte, dass es spätestens 2019 einen Fehlbedarf für die Unter-Drei-Jährigen von sieben Plätzen in Lackendorf gebe. Sollte die Betriebserlaubnis für die geplanten Umnutzungen im Alten Rathaus nicht erteilt werden, müssten sogar Plätze abgebaut werden, malte er ein wenig angenehmes Szenario an die Wand.

Helmut Schmeh, der unter den Zuhörern saß, brachte die Möglichkeit einer Musterklage ins Spiel, denn immerhin gebe es einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Peter Schumacher machte noch einmal klar, dass die Gemeinde den Bedarf an Plätzen schon bald nicht mehr decken könne: "Da will ich auch nichts schönreden." Im Übrigen habe er für Lackendorf außer dem Umzug ins Schulhaus keinen "Plan B".

Dann seien eben die Eltern gut beraten, sich so einen "Plan B" zu überlegen und sich nach Alternativen umzusehen oder eben Druck auf die Gemeinde auszuüben, so Helmut Schmehs Ansicht. Er brachte auch die Möglichkeit eines privaten Kindergartens ins Spiel.

Schnell gerieten auch die Kosten für die Sanierung der Dunninger Ortsdurchfahrt ins Visier. Volker Haag: "Für Straßen hat man Geld, für Kinder nicht." Stefanie Feilke vom Elternbeirat regte an, das Problem in einer Sondersitzung des Gemeinderats noch einmal zu erörtern. Berthold Rall sah den Gemeinderat in der Pflicht: "Wenn ich etwas ablehne, muss ich doch wissen, wie es weitergeht." Durch die Neubaugebiete werde die Zahl der Kinder sicher nicht sinken.

Martin Sauter will durch eine persönliche Ansprache an die moralische Seite der Gemeinderäte appellieren. Zudem sollte der Umbau des Alten Rathauses zügig angegangen werden. Volker Haag sah diese Maßnahme jedoch nicht als "zielführend" an: "Wir müssen stattdessen klarmachen, in welche Richtung wir wollen."

Am Ende war man sich immerhin soweit einig darin, die Gemeinderäte anzusprechen, um ihnen die Lösung mit dem Alten Schulhaus schmackhaft zu machen. Andreas Kramer dazu: "Der Gemeinderat muss kapieren, dass wir alle in einem Boot sitzen."